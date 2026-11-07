Още части на столицата са без топлоподаване заради аварии, сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация София“. Очакваното възстановяване на услугата е насрочено за 9 ноември, уточняват от дружеството. Засегнато е Спешното отделение на УМБАЛ „Св. Анна“.

Без парно и топла вода са абонатите на дружеството в бл. 16В,20,20А,22,23,24,25,26,32,33,34,35А,35Б, 132А ул. „Одоровци“ № 44 и 28 СУ „Алеко Константинов“ в „Красна поляна 1“.

В „Гео Милев“ са засегнати ул. „Хемус“ № 10, ул. „Алеко Богориди“ бл.№ 266, ул. „Разлъка“ № 5.

Бл. № 24 в „Слатина“ също е със спряно топлоподаване.

Живеещите в бл.№ 30 на бул. „Цариградско шосе“, бул. „Г.М. Димитров“ № 16А, бл. № 30 и 30А от „Младост 1“ нямат парно и топла вода.

Без топлоподаване са и бл. 243,244,245,246,247,248,249,250,251 73 СУ „Владислав Граматик“ ДГ 7 „Детелина“ ул. „Деян Белишки“ бл. 1,2,3,4,5,6 ул. „Деян Белишки“ № 40–42,46,52,54,56,60,62 бул. „Тодор Каблешков“ № 22,24а Център за социална рехабилитация „Благовещение“ в „Гоце Делчев“.

Редактор: Никола Тунев