Жители на Павликени отново излязоха на протест на жп гарата в града. Причината - новото разписание на БДЖ от 12 декември, в което е заложено 6 нови експресни влака по линията София - Варна да не спират в населеното място.

В знак на недоволство част от протестиращите легнаха на жп линията и се заканиха следващата седмица отново на протестни действия, които няма да бъдат мирни, както сега.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Това е втори пореден протест на гарата в Павликени срещу решението на Пътнически превози да пусне нови 6 експресни влака по линията София - Варна - София и София- Бургас -

София, които обаче няма да спират на Павликени.



Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

От БДЖ обявиха, че водят преговори с община Павликени и търсят възможност поне част от влаковете да спират на гарата.