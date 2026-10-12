ГДБОП разби мащабен наркоканал в Ловеч. Иззети са 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин, скрити в хладилни камиони, превозващи месо.

Антимафиотите блокираха два тежкотоварни хладилни камиона, превозващи хранителни продукти, на територията на месопреработвателно предприятие в Ловеч. При щателната проверка на превозните средства са открити двойни дъна и тайници, изградени специално в тавана на ремаркетата, в които била сктира дрогата.

Иззеха голямо количество наркотици при акция на ГКПП „Лесово” (СНИМКИ)

Арестувани са заподозрени, за които се смята, че са съпричастни към схемата за дистрибуция и трафик на дрогата. Районът около месокомбината бе блокиран от сили на полицията и спецагенти по време на претърсванията.

"При извършеното претърсване в ремаркето на единия камион, в тайник, изграден в тавана, бяха открити 204 пакета с вещество, реагиращо на канабис. Всеки от пакетите е с тегло над един килограм. Във втория камион, сред легалния товар, до момента са открити седем пакета с вещество, реагиращо на кокаин. Те са били скрити в едно от палетата и нямат отношение към законно превозвания товар", заяви заместник-началникът на ГДБОП старши комисар Андрей Ангелов.

Кокаин в тайник, марихуана в палета с фъстъци: Откриха близо 350 кг дрога на „Дунав мост” 2 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Той обясни, че претърсването продължава, като към момента не може да се изключи възможността да бъдат открити и други количества наркотични вещества. "Камионите са български. Шофьорите също са български граждани", допълни Ангелов. По думите му акцията започнала около 14 часа в понеделник. Тя не е била по-сигнал. "Действаме по разработка. Камионите са огромни. Вероятно претърсването ще продължи до късно през нощта", заяви зам.-шефът на ГДБОП. Проверяват се и фирмите, които са собственици на камионите и на фирмата за месо.

Видео: МВР

Това е втора акция за деня, при която са разкрити голямо количество наркотици. По-рано днес откриха 348 килограма дрога в камион на „Дунав мост“ 2 край Русе. В специално изграден тайник в пода на ремаркето митническите служители намерили 19 кг кокаин, а в четири палета с фъстъци – 329 кг марихуана. Камионът е български, пристигнал е от Испания, а крайната дестинация на пратката с фъстъци била Гърция.