Ще подкрепят ли от „Демократична България” промените в конституцията, свързани с Висшия съдебен съвет? Темата коментира бившият министър на правосъдието и депутат от „Да, България” Атанас Славов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По думите му подобна идея не е нова и присъства в становища на Венецианската комисия.

„Деблокиращият механизъм трябва да се направи умно, така че да не се стигне до снижаване на мнозинството. Например два или три пъти да се опита да се постигне голямото мнозинство – 160 народни представители, чак тогава да се мине към деблокиращ механизъм, за да не се позволи управляващите просто да си избират квотата във ВСС. Отворени сме за дебат по тази тема”, заяви Славов.

Според бившия министър на правосъдието служебен ВСС би нарушил баланса между властите. Коментарът му дойде по повод идея на правосъдния министър Николай Найденов за включване на президента в процедурата при невъзможност да бъде избран нов ВСС, включително чрез назначаване на служебен състав.

Славов заяви, че от „Демократична България” все още не са запознати с конкретните параметри на предложението. По думите му идеята не е била включена и в програмата на парламентарното мнозинство, публикувана преди три месеца.

„Мисля, че като държава трябва да приключим със служебните кабинети и съвети. Трябва да си вършим работата като институции”, коментира депутатът.

По думите му евентуалното участие на президента в излъчването на служебен ВСС би нарушил баланса между властите и би влязъл в противоречие с решение на Конституционния съд.

Изслушванията за парламентарната квота на ВСС

Депутатът коментира и проведените изслушвания на кандидатите за парламентарната квота на ВСС. Той определи дискусиите като съдържателни, въпреки продължителността им. Според него кандидатите са получили конкретни въпроси и са имали възможност да представят своите професионални качества и компетентност.

Славов отбеляза, че може да има различни оценки за представянето на отделните кандидати, но към момента не са водени разговори за подкрепа на конкретни номинации. „Оценяваме протеклото изслушване и в следващите 2 седмици трябва да се намери общата пресечна точка”, заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.