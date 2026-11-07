Стрелба в близост до Главния пазарен площад в полския град Краков взе пет жертви. Ранените са най-малко 10, съобщава "Асошиейтед прес". Към мястото на инцидента са изпратени няколко линейки. Екипи на полицията са блокирали района около църквата „Света Мария“. На място има и въздушна линейка.

Нападателят е бил ранен при престрелка с полицията. Той е задържан, уточняват униформените. По данни на властите въоръженият мъж е стрелял безразборно по хора, докато се движил с кола към централния площад, който е една от основните туристически забележителности в града. Сред ранените има и полицейски служители. Според информация от органите на реда, стрелецът използвал дългоцевно бойно оръжие и е бил облечен с военни дрехи.

Полският премиер Доналд Туск съобщи в X, че полицията разследва причините за стрелбата.

Краков е вторият по големина град в Полша и се намира на около 250 километра от столицата Варшава.

Редактор: Станимира Шикова