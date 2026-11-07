Републиканците загубиха мнозинството си в Камарата на представителите и Сената на провелите се в началото на седмицата междинни избори в САЩ. Какви са последиците от резултатите за управлението на Доналд Тръмп и какви сигнали изпращат победите на демократите в традиционно републикански щати? Темата коментира технологичният експерт Вени Марковски в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

Според него след загубата на мнозинството в Конгреса възможностите на американския президент да прокарва политиките си ще бъдат значително ограничени. „Единствената сила, която Доналд Тръмп притежава в момента, е правото на вето. Напълно възможно е да видим често използването му”, смята Марковски.

Победата на Абдул Ел Сайед в Мичиган

Сред новите лица на демократите е Абдул Ел Сайед, който спечели оспорваната надпревара в Мичиган. Кампанията му предизвика остри реакции сред консервативните избиратели, а Доналд Тръмп го нарече „джихадист”. Според Марковски създалата се ситуация не може да доведе до сериозна конфронтация между демократи и републиканци.

„Не вярвам, че ще се получи. Ел Сайед успяваше да влезе под кожата на своите републикански опоненти, включително и на президента. Но победата му е в щат, в който има много разнообразно население. Освен това той е сенатор за шест години и ще минат поне още четири години след края на президентството на Тръмп”, коментира експертът.

По думите му сенаторите в САЩ разполагат с по-дълъг политически хоризонт заради шестгодишния си мандат и не са толкова пряко зависими от краткосрочните политически настроения.

Марковски смята, че отношенията между Вашингтон и Израел също могат да претърпят промяна.„Проблемите, които има в момента в Америка, са много по-сериозни от това какво е отношението на един или друг сенатор към Израел. Очевидно е, че ще има някаква промяна на политиката, тъй като и самият Тръмп каза, че смята да спре отпускането на помощи за Израел, което така или иначе приключваше след, мисля, две години. Просто няма да настоява за удължаването му”, посочи той.

Пробивът на демократите в Тексас

Джеймс Таларико донесе победа за демократите в Тексас. Според Марковски резултатите в щата са част от по-широка тенденция на недоволство от политиката на администрацията на Тръмп.

„В Тексас специално спечелиха повечето, ако не и всички от тези избори за заместник-губернатор, за контрола на щата и за какво ли не. Това е знак, че политиката, която до момента се въвежда в Америка, особено свързана с икономиката и с липсата на борба с корупцията, е посрещната изключително отрицателно от жителите не само на Тексас, но и на всички останали щати, които поголовно гласуваха за демократите”, заяви експертът.

Кандидатите на републиканците

Марковски коментира и реакцията на Доналд Тръмп спрямо кандидата на републиканците в Тексас Кен Пакстън.

„Загубата се дължи както на икономиката, корупцията, проблема с цената на бензина и какво ли още не, така и на лошите кандидати. Кен Пакстън специално беше изключително неподходящ кандидат. Самият той беше импийчван от собствените си републикански съпартийци в щата Тексас”, коментира технологичният експерт.

По думите му проблемът не се ограничава само до Пакстън.

„Говорим не само за него, но и за някои от другите кандидати, които бяха лично наложени от Тръмп и се оказаха далеч от неговите очакванията му”, допълни Марковски.

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