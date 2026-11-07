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САЩ гласуват на ключови междинни избори
Републиканците загубиха мнозинството си в Камарата на представителите и Сената на провелите се в началото на седмицата междинни избори в САЩ. Какви са последиците от резултатите за управлението на Доналд Тръмп и какви сигнали изпращат победите на демократите в традиционно републикански щати? Темата коментира технологичният експерт Вени Марковски в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
Според него след загубата на мнозинството в Конгреса възможностите на американския президент да прокарва политиките си ще бъдат значително ограничени. „Единствената сила, която Доналд Тръмп притежава в момента, е правото на вето. Напълно възможно е да видим често използването му”, смята Марковски.
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Победата на Абдул Ел Сайед в Мичиган
Сред новите лица на демократите е Абдул Ел Сайед, който спечели оспорваната надпревара в Мичиган. Кампанията му предизвика остри реакции сред консервативните избиратели, а Доналд Тръмп го нарече „джихадист”. Според Марковски създалата се ситуация не може да доведе до сериозна конфронтация между демократи и републиканци.
„Не вярвам, че ще се получи. Ел Сайед успяваше да влезе под кожата на своите републикански опоненти, включително и на президента. Но победата му е в щат, в който има много разнообразно население. Освен това той е сенатор за шест години и ще минат поне още четири години след края на президентството на Тръмп”, коментира експертът.
По думите му сенаторите в САЩ разполагат с по-дълъг политически хоризонт заради шестгодишния си мандат и не са толкова пряко зависими от краткосрочните политически настроения.
Марковски смята, че отношенията между Вашингтон и Израел също могат да претърпят промяна.„Проблемите, които има в момента в Америка, са много по-сериозни от това какво е отношението на един или друг сенатор към Израел. Очевидно е, че ще има някаква промяна на политиката, тъй като и самият Тръмп каза, че смята да спре отпускането на помощи за Израел, което така или иначе приключваше след, мисля, две години. Просто няма да настоява за удължаването му”, посочи той.
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Пробивът на демократите в Тексас
Джеймс Таларико донесе победа за демократите в Тексас. Според Марковски резултатите в щата са част от по-широка тенденция на недоволство от политиката на администрацията на Тръмп.
„В Тексас специално спечелиха повечето, ако не и всички от тези избори за заместник-губернатор, за контрола на щата и за какво ли не. Това е знак, че политиката, която до момента се въвежда в Америка, особено свързана с икономиката и с липсата на борба с корупцията, е посрещната изключително отрицателно от жителите не само на Тексас, но и на всички останали щати, които поголовно гласуваха за демократите”, заяви експертът.
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Кандидатите на републиканците
Марковски коментира и реакцията на Доналд Тръмп спрямо кандидата на републиканците в Тексас Кен Пакстън.
„Загубата се дължи както на икономиката, корупцията, проблема с цената на бензина и какво ли още не, така и на лошите кандидати. Кен Пакстън специално беше изключително неподходящ кандидат. Самият той беше импийчван от собствените си републикански съпартийци в щата Тексас”, коментира технологичният експерт.
По думите му проблемът не се ограничава само до Пакстън.
„Говорим не само за него, но и за някои от другите кандидати, които бяха лично наложени от Тръмп и се оказаха далеч от неговите очакванията му”, допълни Марковски.
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Целия разговор гледайте във видеото.