Тя е едно от най-емблематичните лица на българската телевизия. Години наред влиза в домовете ни с новините, но днес ние за първи път влизаме в дома, който споделя със съпруга си Коко Каменаров – мястото, в което се преплитат техните спомени, любов, изпитания, прошката и втория шанс. През 2018 година тя се изправя пред една от най-страшните диагнози, но днес е по-силна и удовлетворена от всякога. Тук и сега Деси Банова-Плевнелиева ни среща с Радина Червенова.

През 1984 година тя започва работа в телевизията и за кратко успява да стане едно от емблематичните лица. „Много съм благодарна, че съм имала да удоволствието да работя в новините в тези години, защото са невероятна школа. Мисля, че съм се опитвала да говоря на зрителите, както говоря с приятели. Това е рецептата, за да спечелиш тяхното доверие”, разказва водещата.

За последната си емисия тя споделя, че никой от екипа не е знаел, че ще бъда такава. „Точно преди да ми сложат микрофона се замислих дали някой усеща. Винаги съм влизала в студиото с удоволствие. При мен страховете са били затова, че съм била свидетел на мои колеги, които са си тръгнали от телевизията не по тяхно желание. При мен се случи обратното, но когато си тръгнах ми олекна”, спомня си Червенова.

Тя разказва и за нейната нова страст – писането. „Усетих удоволствието от това да влезеш в един друг свят. Много се забавлявах докато пишех и местех различните хора. Продължавам да търся интересното и да съм любопитна, защото денят е непредвидим”, казва тя.

Червенова преминава и през битката с рака на гърдата. „Вътре в себе си знаех, че диагнозата, която ще чуя, няма да бъде добра. Единственото, в което бях на 100% сигурна е, че ще направя всичко, което е нужно. Доверих се на моята лекарка и всичко, което тя ми каза, съм го направила с пълното убеждение, че трябва да се преборя и трябва да мина през това”, споделя тя.

„Прошката е много тежка и за двете страни в любовта. За едната страна е да стигне до това решение, защото много по-лесно е да живееш с миналото и да бъдеш страдалец. Даването на прошка е голяма тежест и за страната, на която даваш, тъй като тя не я очаква”, казва тя.

Целия разговор гледайте във видеото.