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От роботи, които разбират български до футбол в Космоса и изобретения, които могат да улеснят ежедневието ни. Ученици от цяла България се събират на едно място, за да покажат какво са измислили и създали. А някои от идеите им са наистина впечатляващи.
Юри Иванов от СУ „Панайот Волов” в Шумен е създал „умен” бастун за хора със зрителни увреждания, които да предупреждават хората за опасности на пътя. Причината да го създаде идва, след като посещава център за хора с такива проблеми, а подобен тип приспособления са доста скъпи.
Християна Стойчева и Пламена Неделчева от същото училище представят биоразградима пластмаса, която се разлага, благодарение на водорасли. Други деца показаха как чрез гласова команда и с помощта на изкуствен интелект, може да рисуваме различни фигурки.
Повече гледайте във видеото.