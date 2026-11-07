Десетки българи прибягват към съдебни дела за промяна на името си, дадено им по рождение. Статистиката сочи че най-колоритни са имената на хора в областите Монтана, Перник, Благоевград и Видин.

Не по-малко любопитни имена има и в област Бургас. Тенденцията да кръщаваме новородени на филмови звезди и сапунени сериали там отшумява. В квартал „Победа” обаче можем да намерим жители, които носят имената Силвестър, Арнолд, Касандра, Меси и Роналдо. Повече от десетина са момчетата кръстени с името Исус. Няколко деца, родени през 2006 година, пък носят имената Зайо и Мечо.

Освен всички благозвучни имена на цветя и дървета, в регистрите се срещат и имена свързвани с морската флора и фауна като – Цаца, Мида, Рибка, Рибчо и дори Сафрида. В класацията с поразително по звучене имена водят имената Пуйчо, Цунда, Ебка, Кобра, Касиерка и Телефонка.

Притежателите на такива имена не винаги се представят с тях или ги носят с охота. Често заради подигравки на околните те прибягват до смяна на името си. Според Закона за гражданската регистрация, ако името опозорява човека, то той има право да настоява за смяна или да не бъде вписано в акта за раждане по съдебен път. Пример за това е популярното мюсюлманско име Анъл, което за много хора в Европа носи неудобство с изписвано на латиница „anal”. В съда обаче това далеч не е единствена причина за смяна на името.



Сред желанията за промяна на името със съдебно дело е тенденцията през последното десетилетие за премахване на фамилия "ов", "ев", "ав" от презимето.



„Имаше няколко лица, които са извършили медицинска интервенция за промяна в чужбина, и изглеждат като хора от другия пол. Минавайки през нашето летището, се натъкват на неразпознаваемост”, разказа ръководителят на Районен съд – Бургас Евгени Узунов.



Основна причина за смяна на името е именно смяната на пола, чиято тенденция също намалява. „През миналата година в нашия съд сме имали 68 такива дела, а за тази – едва 37”, добави Узунов.

Сред любопитните имена са тези на семейство в квартал „Победа”, които носят имената Мамут и Дионисия. Край морето живеят още Артемида, Афродита, Цезар, Клеопатра и единствената Нефертити в България. В Бургас живее и единствената дама на име Европа. В центъра на Бургас живее Аристотел, а съвсем наблизо е и Одисей.

„Кръстен съм на дядо ми. Ние сме от стар бургаски род. Всички помнят името ми и не ме забравят”, сподели Одисей Чимов.

Тенденция сред българите в чужбина

Все повече хора извън границите на България кръщават децата си на традиционните царски и български имена – Асен, Борис, Иван, Георги, Димитър, Калоян, Никола, Боян, Мария, Анна, Елена и Калина.

Безспорно обаче единственият в България Лъв-Авитохол живее в Малко Търново. Срещаме ви с тях – Боян и Никол, които са българо-немско семейство, което избира да замени красотата на баварските замъци с мистична Странджа.

Кореспондент: Елена Танева

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