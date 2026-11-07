Родната къща на Иван Вазов в Сопот вече посреща посетителите с обновена експозиционна зала. След десетилетия без основен ремонт пространството е разширено и преобразено в модерна галерия, която разказва историята на патриарха на българската литература и неговото семейство чрез интерактивни технологии, лични вещи и архивни документи.

За ремонта фондация „Америка за България“ е отпуснала 1,2 милиона лева, а в обновяването са се включили и български компании с дарения.

Новата зала носи името „Домът на Вазови“. Още на входа посетителите са посрещнати от първото изречение на романа „Под игото“: „Тая прохладна майска вечер чорбаджи Марко, гологлав, по халат вечеряше с челядта си на двора“.

В центъра на пространството е разположен голям овал с изображение от първото издание на романа. Той може да се превръща в сцена за събития и мултимедийни представяния.

„Това е централният овал, който ни посреща и дава възможността на залата от музейно пространство да се превръща в зала за събития. Това тук е апотеозът на Вазовите герои, една вероятна картина. Ние можем посредством 3D мапинг да оживим всеки един от героите и да разкажем малко повече в един 10-минутен разказ, така че всеки един от героите да може да ти каже откъде е и какъв е бил“, обяснява авторът на проекта арх. Андрей Ходкевич.

Експозицията представя не само литературното наследство на Иван Вазов, но и живота на цялото семейство. Чрез предмети, снимки, книги и писма посетителите могат да проследят детството им в Сопот, военните години и по-късния им живот в София.

Важна част от изложбата е общата семейна трапеза, която символизира връзката между братята и сестрите. На масата са подредени писма и картички, които те са си разменяли през годините. Предвидени са и преводи на съдържанието им, за да бъдат достъпни за учениците.

Сред най-новите експонати е мастилницата на Иван Вазов, която той подарява приживе на Евгения Марс. Преди дни тя е дарена на музея от д-р Румен Манов, който я откупува от наследниците ѝ. Колекцията вече включва и ножче с инициалите на писателя.

„Става един от най-ценните ни експонати. Тя е с инициалите на Вазов. Той ни подари и ножчето на Вазов, също с инициалите на нашия велик съгражданин“, разказва директорът на къщата музей „Иван Вазов“ в Сопот Борислава Петрова.

Посетителите могат да чуят и музиката, която е обичал писателят. От стар грамофон звучи ария от операта „Кармен“ на Жорж Бизе.

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В друга част на залата виртуално преминава старият софийски трамвай от булевард „Дондуков“. Инсталацията напомня за периода, когато Владимир Вазов е кмет на столицата, и позволява на посетителите да се потопят в атмосферата на София от началото на XX век.

Освен новата експозиция е изграден и образователен център за деца. Арх. Андрей Ходкевич е човекът, който не само разширява залата с образователен център за децата към нея, но придава и модерният европейски вид на цялата експозиция.

„Оживяването със сигурност е начин, по който едни доста застинали снимки в един момент могат да привлекат вниманието и както наблюдаваме и сега децата, които са тук, те всъщност много по-лесно запомнят кой какъв е бил. Сядайки тук в края на експозицията, по същия начин, по който Вазов е седял в своя работен офис, можем да чуем неговото обръщение към българския народ през 1920 година по време на неговия юбилей“, споделя арх. Ходкевич.

До модерната зала продължава да работи и старата къща музей, която съхранява спомена за бита и ежедневието на семейството. Сред първите посетители на обновената експозиция са Сашка и Цветан от Етрополе, които не крият вълнението си от видяното.

"Просто нямам думи. Изключително сме впечатлени. Аз се развълнувах още със започването, когато минахме оттук, още на първото място. Много, много е вълнуващо", споделят гостите на експозицията.

А на изхода посетителите отново се срещат с „Под игото“ - този път с последното изречение от романа: „Тоя луд беше единственият човек, който се осмели да протестира“.