Почивните дни ще носят усещане за студена есен. Сутрините – с понижена видимост и ниски облаци, слана и температура около и малко под нулата. Следобедите и в събота, и в неделя се очертават да са преобладаващо слънчеви с разкъсваща се облачност. Дневните температури ще се движат между 7 и 12 градуса. Съботата ще е ветровита в областите на източна България с особено силни и студени северни пориви в крайния Североизток.

В началото на предстоящата седмица облачността бързо ще се увеличи в понеделник с тенденция привечер да превали локално в Западна и тук-там в Централна България. След вдигането на мъглата във вторник ще е слънчево следобед. Локални, кратки превалявания се очертават и в сряда. След това, от четвъртък почти до края на седмицата облачността ще е променлива, но валежи са малко вероятни.

Седмицата ще започне с дневни температури от 8 до 13 градуса. В хода на този период обаче ще се пренася по-топъл въздух от Средиземноморието, с който термометрите към сряда-четвъртък ще показват от 15 до към 20 градуса.

Предварителните прогнози допускат развитието на по-съществена валежна обстановка около и след 15 ноември. С голяма вероятност валежите ще са от дъжд, в планините на Западна и Централна България - сняг. С по-малка вероятност е възможно сняг да падне и тук-там в предпланинските райони. Ще последва застудяване с почти зимни дневни температури в интервала 5-10 градуса.