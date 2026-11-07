На 7 ноември православните християни отбелязват Архангелова задушница – една от трите големи задушници през годината, която винаги се пада в съботата преди Архангеловден. Денят е посветен на молитвена почит към паметта на починалите близки и героите, загинали за България.

Архангеловата задушница е свързана с представата за Свети Архангел Михаил като ангел, който прибира душите на починалите.

Близките почистват гробовете, прекадяват ги с тамян и запалват свещ, която символизира безсмъртието на душата. Гробът се прелива с червено вино под формата на кръст в памет на Христовата кръв.

Раздават се жито (коливо), хляб и сладкиши на близки, съседи и напълно непознати. При подаването се изрича „Бог да прости“, а отговорът е „Прости Господи“. На този ден традиционно се отслужват и военни панихиди пред паметниците на загиналите български воини (т.нар. „Мъжка задушница“).

Столичната община въвежда временна организация на движението и осигурява допълнителен градски транспорт, за да се облекчи трафикът към гробищните паркове.

Към Централни гробища : Разкрива се временна трамвайна линия № 7А (от ж.к. „Борово“ до Централни гробища) и се увеличават колите по трамвайни линии 3, 4 и 18, както и по автобусни линии 86, 79, 90 и 309;

: Разкрива се временна трамвайна линия № 7А (от ж.к. „Борово“ до Централни гробища) и се увеличават колите по трамвайни линии 3, 4 и 18, както и по автобусни линии 86, 79, 90 и 309; Към гробищен парк „Малашевци“ : Разкрива се временна автобусна линия № 83А, увеличават се колите по автобусни линии 86, 90 и 119;

: Разкрива се временна автобусна линия № 83А, увеличават се колите по автобусни линии 86, 90 и 119; Към гробищен парк „Бакърена фабрика“: Удължава се маршрутът на автобус № 108 и се увеличават колите по автобус № 83.

Полицията ще регулира движението около всички големи гробищни паркове. Влизането на частни автомобили в самите гробищни паркове е забранено. Изключения се правят само за автомобили, превозващи хора с трайни увреждания. Паркирането в районите около гробищата ще се допуска само на определените за целта места, без да се възпрепятства градският транспорт.

Редактор: Никола Тунев