Представянето на бюджета е неуважение към народното представителство и към хората, които не са гласували за „Прогресивна България”. Това каза депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Даниел Митов в предаването "Събуди се".

„Тепърва ще правим анализи на Бюджет 2027 година. Сега можем да говорим по общите параметри, които станаха известни и които бяха представени вчера и от премиера, и от министъра на финансите. Обаче не в парламента, а в УНСС. Това е малко като „априлски пленум през ноември”. Събрал си собствения си актив, няма въпроси, ръководството докладва, публиката ръкопляска и одобрява”, каза той.

„Управляващите разчитат на факта, че имат мнозинство, но критиките към бюджета, въпросите към хората, които са го съставили, трябва да бъдат чути. Трябва да бъдат чути и от гражданите, които не са гласували за тях”, заяви Митов.

По думите му се виждат надценени приходи и подценени разходи, както и никакви буфери в бюджета и истински реформи. „Ненапразно Европейската комисия има забележки към този бюджет и се забелязва, разбира се, бавният темп, с който се преодолява дефицитът. Защо чак през 2029 г. ще влезем в нормата от 3%”, каза той.

„Румен Радев да престане да се оплаква от наследството, защото това наследство е и негово. Последните години най-много са управлявали негови служебни правителства. Те предлагаха бюджети и през тези бюджети трупаха това, от което той се оплаква”, смята Митов.

„Това правителство в бюджета си като че ли харесва инфлацията, защото това ще му осигури повече приходи в бюджета, но в крайна сметка всички ще обеднеем от тази работа. В самия бюджет не забелязваме абсолютно никакви мерки, за да се справят с инфлацията”, каза той.

В допълнение депутатът обясни, че са предложили конкретни мерки за овладяване на инфлацията и за облекчаване на бизнеса. „Да се компенсира бизнесът по отношение на цената на електричеството. Всичко над 92 евро на мегаватчас да се компенсира от бюджета, и то веднага, когато се изплащат фактурите, защото е нормално, когато се оскъпява токът, това да влезе в цената на крайния продукт”, обясни той.

Ако този бюджет се приеме, с който ние сме несъгласни, ще призовем президента Йотова да наложи вето Даниел Митов

Той коментира и резултата от президентските избори. „Фактът, че нямаме избран проевропейски десен президент се дължи на себелюбието на някои от колегите в ПП и ДБ, които отказаха изобщо да водят разговор за обща кандидатура вдясно”, заяви Митов.

Целия разговор гледайте във видеото.