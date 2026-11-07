България дочака своята голяма победа. След 13 години прекъсване - Семен Новиков върна световната титла в мъжката борба обратно у нас. В големия спорт обаче победите са само етап от един много тежък път, за който понякога дори не предполагаме. Следва разговор за спорт и поезия, победители и отстранени - всичко това в живот между мира и войната.

Започва да тренира, когато е на 6. Родом от Украйна, още като дете там печели първия си медал. Но мечтата му е да стане лекар. Обича поезията и често рецитира стихове.

Избира спорта. Продължава да се грижи за духа, но тялото страда. Чупил е нос, пръсти, има редица травми и контузии. Въпреки това успехът не закъснява. Само на 22 години той вече е шампион на Европа.

След тежка контузия на рамото и скъсани връзки решава, че иска да започне живота и спортната си кариера отначало. Избира България. И тя него. Възстановява се като по чудо и месеци по-късно, след 24-годишно прекъсване, България има своя нов олимпийски шампион.

„Дойдох в залата да направя кратка тренировка, защото като се върна за мен ще бъде по-леко. Най-хубавото възстановяване е сънят. Както психически, така и физически”, споделя той.

Семен посвещава последния си златен медал на неговия баща. „Казах му два дни преди състезанието, че ще спечеля. И след състезанието му казах, че каквото съм обещал, това съм изпълнил. Той беше много доволен и каза, че ме обича”, разказа Семен.

„Липсва ми моят град Украйна, но ще стане тъжно, когато видя какво там е станало. Хората са се променили и това е нормално заради такава ситуация. Чувствам се перфектно в България. Много ми харесва, че можеш, ако искаш спокойствие, да се качиш в колата и след 20-30 минути да направиш кратък поход или разходка в планината”, споделя той.

„Ако бях изпуснал това световно, а това е второ световно поред, което щях да изпусна на такова ниво, мисля, че това е край на спортната кариера, защото ако си здрав, нямаш контузии и се чувстваш добре, трябва да участваш на подобни състезания”, допълва състезателят.

Той сподели, че е простил на предишното ръководство на федерацията по борба. „Не прощавам на Станка Златева, че не допускаше по-млади борци от моя клуб, защото някои не успяха да спечелят световно първенство за юноши, а сега не могат, тъй като са на повече от 20 години”, разказва той.

Целия разговор гледайте във видеото.