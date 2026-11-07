Това представяне на бюджета беше за обществото. Постарахме се не да даваме само сухи цифри, а да начертаем посоките на един човешки език. Не всеки разбира сухата материя, затова се помъчихме да направим старта на тази суха материя. Това заяви депутатът от „Прогресивна България” Явор Гечев в ефира на „Събуди се”.

В отговор на депутатът от ГЕРБ-СДС Красимир Вълчев, който заяви, че е нарушен Законът за висшето образование, тъй като критиките към опозицията са превърнали срещата в политическо, а не в академично събитие, Гечев каза, че не са имали мероприятие, в което да убеждават студентите. „УНСС е дал редица от нашите кадри и няма нищо нелогично да събереш всички тях там”, каза той.

Огромната част от написаните неща в бюджета надминават увеличенията по отношение на очакванията за инфлацията. „Бюджетът е доста социален, защото пенсиите ще се увеличат. 240 млн. са повече разходите за социални дейности”, заяви Гечев.

„Бюджетът е по-добър значително от последните 4-5 такива. Той намалява тенденцията по отношение на увеличаване на държавния дълг. Разходите, които се правят отиват за бизнеса и иновациите, имаме рекорден бюджет по проектиране на пътища и съоръжения”, каза депутатът.

Той допълни, че покачването на разходите в сферата на социалните придобивки, не са за сметка на бизнеса. „Никой бюджет не е достатъчен. Едновременно не вдигаме данъците, но имаме повече социални разходи. Така съпоставен с бюджетите от последните 5 години е много по-добър”, обясни Гечев. „Ако някой от опозицията харесва бюджета, това значи, че те не са такава”, коментира той още.

„Незаетите бройки в администрацията са много по-малко от 12 000. Това, че има такива, те се държат изкуствено, за да калкулират заплати. По този начин намаляваш директните разходи”, смята той.

„Твърдението, че имаме високи кредитни тавани не е вярно. Дългът, който има България е един най-ниските в ЕС. Ние покриваме чужди дългове. Ще го използваме за пътища, помощи, заплати”, обясни представителят на мнозинството в НС. По думите на депутатът огромната част от повишените цени се дължат на високите цени на горивата и конфликтите около нас.

Явор Гечев коментира и ситуацията около пенсионните фондове. „Обсъждани са редица мерки по отношение на пенсионните фондове в рамките на диалога с Европейската комисия. В официалното предложение на бюджета към ЕК и партньорите ни, предложение пренасочване на част от осигурителните вноски от втория към първия пенсионен стълб няма”, обясни той.

„Обсъждано е включително пенсионните фондове да могат да инвестират средствата си в инфраструктурни проекти, примерно в тунела „Шипка“, които да носят доходност на вас и на мен като евентуални пенсионери в бъдеще, т.е. тези средства да бъдат мобилизирани по отношение на инфраструктурата и да носят допълнителна доходност”, заяви Гечев.

Целия разговор гледайте във видеото.