Победата на Илияна Йотова ще има положително отражение върху БСП и ще внесе нова енергия в партията. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ евродепутатът от ''Прогресивен алианс на социалистите и демократите''/БСП Кристиан Вигенин. Според него резултатите от президентските избори показват, че управляващите разполагат със значителен мобилизационен потенциал, а БСП е успяла да възстанови част от организационната си активност.

Вигенин не приема тезата, че резултатите от двата тура представляват сериозен сигнал за загуба на обществена подкрепа за управляващите. По думите му социологическите проучвания показват известен отлив на доверие, но не и съществено преобръщане на политическите нагласи. „Такава голяма разлика на втори тур не сме имали отдавна. Според мен това е победа както за Радев, така и за управляващите“, коментира той.

Евродепутатът подчерта, че кампанията е дала възможност на БСП да покаже, че все още разполага с организационен ресурс и способност да мобилизира избиратели. „Мисля, че тази кампания внесе нова енергия в партията. Видяхме, че можем да работим успешно и резултатно“, заяви Вигенин. Той уточни, че успехът не се дължи единствено на БСП, но усилията на левицата са допринесли за крайния резултат и за представянето на Илияна Йотова.

Той коментира и темата за европейската сигурност на фона на продължаващата руска агресия и зачестилите инциденти с дронове и атаки срещу инфраструктура. Според Вигенин България трябва да участва активно в общите усилия за защита на региона, като координира действията си с останалите държави. „За мен отговорът се изразява в това да засилиш способностите си за реакция в подобни случаи, да подобриш координацията, обмена на информация и възможностите за предотвратяване на такива инциденти“, посочи той. По думите му част от необходимите мерки вече са предприети, но предстои още работа, особено в сътрудничество с Турция и Румъния.

Вигенин се обяви за изграждането на по-широка архитектура на сигурност в Европа, която да отчита интересите и опасенията на всички държави на континента. Според него не е достатъчно сигурността да се разглежда единствено през увеличаването на военните способности и натрупването на въоръжение. „Натрупването на оръжия от двете страни не носи непременно сигурност. То може да доведе до взаимно възпиране, но това не е същото като сигурност“, коментира евродепутатът.

Той смята, че в дългосрочен план трябва да бъдат намерени възможности за възстановяване на диалога между държавите. Според него подобна позиция не бива автоматично да се тълкува като симпатия към Кремъл. „Фактът, че някой гледа малко по-дългосрочно на тези процеси, не е повод да бъде обвиняван в приятелство с Путин. Напротив, това може да бъде част от един сериозен и задълбочен подход към бъдещата сигурност на Европа“, заяви Вигенин.

Целия разговор гледайте във видеото.