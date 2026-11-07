Допреди няколко години те са напълно подчинени на цифрите и компютърните кодове. Яна е счетоводител, а Георги – IT специалист, но двамата решават да започнат да правят вино. Те се занимават с тази дейност от 3 години насам. Винарската изба се намира в село Соколово - близо до морето. Всяка сутрин стават в 4:30, след което изготвят план за деня, а после - отиват на лозето.

„Това е една много голяма любов, която и двамата изпитваме. Трябва много учене и нещата стъпка по стъпка стават”, казва Георги. Двамата се запознават покрай работата си. След 6 месеца, в които са във връзка, те се женят, а година след това – се сдобиват и с първата си рожба.

Георги решава да смени попрището, след като преминава през тежък бърнаут. „При един IT специалист изпушва целия процесор. Достигаш до един момент, в който си казваш, че не можеш повече, а сега изобщо не ми се занимава с това”, разказва за живота си мъжът.

„Заради любовта ни да пием вино, започнахме да четем повече за него. Самият процес така те увлича, че те кара да поискаш да се научиш да го правиш сам. Вечер когато седнем около масата си казваме „Това е добре свършена работа”, споделя Яна.

Двамата се споделят, че това е скъпо хоби, но идеята, зад която стоят, е, че искат да правят добро вино, което да се харесва от хората.

Целия разговор гледайте във видеото.