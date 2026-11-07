Американската демокрация функционира благодарение на системата от взаимни проверки и баланси между институциите (checks and balances) - механизъм, който не позволява концентрацията на власт в едни ръце. За разлика от нея диктатурите разчитат на терора, репресиите и страха като основни инструменти за управление. 7 ноември е датата, на която болшевиките в Русия създават едно от най-уродливите чудовища в световната история - навършват се 109 години от Октомврийската революция.

„Хората трябва да разберат, че комунизмът и болшевишката революция от 1917 г. са едни от най-разрушителните и жестоки политически явления в историята“. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ председателят на фондация "Мемориал на жертвите на комунизма" д-р Елизабет Сполдинг. По думите ѝ жертвите на комунистическите режими по света се оценяват на около 100 милиона души - мащаб, който не бива да бъде забравян или омаловажаван.

Болшевишкият преврат поставя началото на систематичен терор срещу интелигенцията, аристокрацията и военния елит на Русия. Според Сполдинг особено важно е да се помни съдбата на обикновените хора, превърнали се в жертви на една идеология, която отнема не само живота, но и правото им да разполагат със собствения си труд и произведената от тях храна.

Тя припомни, че тоталитарните системи използват страха, за да ограничат свободата на мисълта и словото. „Тоталитаризмът означава властта да прониква навсякъде - във всеки аспект от живота“, посочи тя. Особено тежка е съдбата на онези, които запазват независимото си мислене и се противопоставят на режима, защото именно те често стават жертви на най-жестоките репресии.

Сполдинг разказа и за американският президент Хари Труман, на когото посвещава свое изследване. След Втората световна война Труман се изправя пред нарастващия съветски натиск в Европа и демонстрира решимост да защитава демократичните устои на Западния свят. Един от най-ярките примери за тази политика е въздушният мост към Западен Берлин през 1948-1949 г., когато западните съюзници организират доставки на храни и стоки от първа необходимост за блокирания от СССР град. „Труман не отстъпва, без обаче да предизвика Трета световна война. Той не допуска Западен Берлин и Западна Германия да бъдат лишени от възможността да останат демократични“, коментира Сполдинг.

През 1947 г. американският президент формулира доктрината, която носи неговото име и поставя основите на дългосрочната политика на САЩ за подкрепа на свободните народи, противопоставящи се на външен натиск и опити за подчинение. Според Сполдинг този призив не е загубил своята актуалност и днес, когато демократичният свят отново е изправен пред предизвикателства, свързани с руската агресия и нарастващото влияние на Китайската комунистическа партия.

„Светът и днес е разделен на свободен и несвободен свят. Важно е Съединените щати и техните партньори и съюзници да устоят като свободни държави, използвайки цялата сила, с която разполагат“, заяви тя. По думите ѝ залогът е бъдещето на следващите поколения и светът, в който ще растат децата ни.

Целия разговор гледайте във видеото.