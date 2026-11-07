Откриха телата на шестима моряци на закарания за ремонт във Варна кораб Wine Trader, потвърдиха за NOVA от МВР.

При действията по разчистване на разрушенията са намерени силно увредени останки от човешки тела. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Назначени са ДНК експертизи за изясняване на самоличността на загиналите.

Припомняме, че плавателният съд беше ударен от дрон на 15 октомври в изключителната икономическа зона на Румъния. Корабът е плавал под флага на Сан Марино, а в екипажа му не е имало български граждани. Плавателният съд беше приет за ремонт в кораборемонтен завод във Варна в началото на месец ноември. Във връзка със случая в Румъния се води разследване.