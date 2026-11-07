Ако бюджетът бъде приет в този вид опозицията ще призове президента да наложи вето. Това обяви в ефира на NOVA Даниел Митов от ГЕРБ. От своя страна Румен Гечев от „Прогресивна България” защити представената план-сметка, като я определи като по-добра от последните 4-5 такива. В същото време от синдиката на служителите в МВР поискаха увеличаване на заплатите на полицаите.

Вчера правителството обяви административната реформа, която предвижда съкращаването на близо 2000 щата в МВР. Освен това обявеното 5% увеличение на заплатите в обществения сектор не важи за военните и полицията. Това не се хареса на Синдиката на служителите на МВР, който в своя позиция посочва, че полицията не е виновна за финансовото състояние на държавата и не е редно сектор „Сигурност“ да поема ролята на изкупителна жертва.

В позицията се казва още, че синдикатът настоява да се предвидят пари за увеличения и при полицаите, тъй като предишното вдигане на възнагражденията е дошло след години на работа, цитирам, „при мизерно заплащане, архаични условия на труд и липса на съвременна техника“. Ако това не се случи, синдикатът на полицията запазва правото си на синдикални действия.

Сбирка на партийния актив на управляващите, които да пляскат на представянето на новия бюджет или нов начин на въвличане на обществото в управлението на публичните финанси. Несъгласието между опозиция и управляващи започва още оттук.

„Събрал си собствения си актив, няма въпроси, ръководството докладва, публиката ръкопляска и одобрява наклона, по който той самия каза, че се движи бюджета”, каза Митов.

„Няма нищо нелогично да събереш финансовата общност в единия от големите университети, за да се подложи на критика от самите тях, тъй че това е по-скоро отваряне. Това е добър пример за самите студенти”, смята Явор Гечев.

Други две тези - бюджетът тласка инфлацията нагоре, за да има правителството пари за харчене. Обратната гледна точка - бюджетът е социален и балансира увеличенията в заплатите спрямо инфлацията.

„В самия бюджет не забелязваме никакви мерки, за да се оправят с инфлацията. Жечо Станков онзи ден им предложи и те избягаха от този дебат в парламента - конкретни мерки за овладяване на инфлацията и облекчаване на бизнеса”, заяви Митов.

„Огромна част от нещата написани в бюджета като увеличения надминават очакваната инфлация, а тя е 4%, а пенсиите ще нараснат значително повече. От тази гледна точка мисля, че бюджетът е доста социален”, каза депутатът от „Прогресивна България”.

Заявеният нов дълг от 9 млрд. евро също не сближава позициите. „Кога ще излезем от дълговата спирала, виждаме, че е заложен още дълг. Това е големият въпрос, те трябва да отговорят в зала”, запита представителят на ГЕРБ. „Какво очакваме - той да е нула. След 5-6 бюджета, които са го вдигали неимоверно. Ние вземаме по-малко от обществото”, отговори от своя страна Гечев.

Другата седмица официално се очаква да започне и бюджетната процедура със заседание на НСТС.