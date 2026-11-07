Продължава процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет. Днес съдиите гласуват за своите шестима представители в кадровия орган. Прокурорите вече попълниха квотата си. Предстои това да направят следователите и парламентът.

Изборният ден за съдиите започна в 08:00 часа и ще приключи в 18. Изборът е между 21 кандидати от различни нива в системата. Гласува се само с хартиени бюлетини в 30 секции в страната.

Към 13:00 ч. общата избирателна активност в Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС е 53,36%. До този момент са гласували 1214 съдии.

Две от секциите се намират в Съдебната палата в София. Право на глас имат 2275 магистрати. Необходимо е да гласуват повече от 50% от имащите право на глас, за да бъде изборът редовен. Ако това условие не бъде изпълнено, утре ще има балотаж, но с по-нисък праг на избирателна активност.