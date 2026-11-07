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Разбиха банкомат в центъра на Пловдив. Случаят е от улица „Васил Левски“ в града, на метри от сградата на Трето районно полицейско управление.
Посегателството е станало между 3:00 и 4:00 часа тази сутрин, научи NOVA от свои източници. Пред банковия клон има разположени два банкомата, а крадците са успели да разбият единия от тях.
По информация на NOVA банкоматът снощи е бил зареден с 10 000 евро, а служители на банката сложиха картони и надпис, че устройството не работи.
Не са задигнати пари. Извършителите избягали, след като се задействала алармената система на банковия клон. Иззети са записите от камерите е района и се издирват извършителите. Това съобщиха за NOVA от полицията в Пловдив.
„Имаше полицейски коли, които бяха обградили кръстовището”, казва очевидец.