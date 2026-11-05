Насилието над животни се е превърнало в норма в малките населени места. За това алармира природозащитникът Явор Гечев в предаването „Социална мрежа“.

„Изхвърлянето на новородени кученца до кофите за боклук или в реки са част от жестоката реалност в много малки населени места. Там подобни действия често се приемат за нещо нормално", разказа Гечев. Коментарът му идва на фона на случая с убитото куче в столичния квартал „Кръстова вада“.

По думите му насилието над животни не е изолиран проблем и изисква сериозни мерки, както и ефективни наказания за извършителите. Според Гечев обществото става все по-чувствително към подобни прояви, но проблемът далеч не се ограничава до големите градове.

И допълни, че има и пряка връзка между насилието над животни и домашното насилие, като поясни, че тази зависимост отдавна е установена и не бива да бъде подценявана

Гечев подчерта, че за да има реална промяна, извършителите трябва да получават ефективни наказания.

„Хората, които си позволяват такива безобразия, трябва да лежат в затвора. Дори за един месец ще има възпитателен ефект. Той вече е в следствения арест, така че оттук нататък въпросът е каква ще бъде присъдата му“, коментира природозащитникът относно задържания за убитото куче в София.

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„Едно от положителните неща в тази трагедия, беше, че българските политици излязоха с много категорична позиция, осъждайки насилието над животните. Преди 15 години имаше дебати дали изобщо трябва да се криминализират подобни действия”, заключи той.

Целия разговор гледайте във видеото.