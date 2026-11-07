Името ѝ е оставило следа в музиката, но това май е само началото. Дълго време я нямаше на сцената, но откакто се завърна, като че ли нищо не може да я спре. Преди дни тя изненада почитателите си със своя версия на емблематичната песен на Мими Иванова „Докога ще криеш любовта си“. Елвира Георгиева гостува в „Събуди се”.

Тя разказа за своята нова песен. „Това е една песен, която има своята история. Първоначално тя е написана от Развигор Попов за Мими Иванова преди доста години. По-късно Кичка Бодурова също я пее. Аз смятам, че хубавите песни не принадлежат само на един глас. Те могат да се пеят от хора, които могат да ги почувстват”, каза тя.

Целия разговор гледайте във видеото.