След творческо затишие певицата Мариана Попова се завърна на музикалната сцена с новия си проект „Тиха е реката“. В ефира на предаването „Събуди се“ тя сподели, че прекъсването е било съзнателен избор, продиктуван от желанието да се посвети на семейството, дома и дъщеря си Кати. Изпълнителката подчерта, че след дълъг период на осмисляне е избрала да остане вярна на своята същност и да създава въздействаща музика, далеч от комерсиалния шоубизнес.

„Аз съм дълбоко емоционален артист. Не искам да правя просто някакви песни, които да ме вкарват в шоубизнес или в какъвто и да е бизнес. Емоцията, душата, това, което чувствам, това, което мисля – да излезе в едни красиви произведения, които смело мога да заявя, че почти никой не създава вече“, сподели певицата.

Мариана Попова, група „Хоризонт” и новата им песен „Без теб”

Видеото към песента се отличава с кинематографична визия, реализирана с помощта на изкуствен интелект. Идеята за дигиталната концепция идва от Мишо Рангелов. Най-емоционалният елемент в лентата се оказва образът на покойния баща на певицата, пресъздаден чрез новите технологии.

„Той беше сложил един много красив, възрастен мъж на този кон. Реших това да бъде моят татко, когото не съм виждала от 33 години. Да имам възможността да го прегърна, да видя как ме поглежда и ми казва: „Стани и тръгни, това е твоят път“, разказа развълнуваната изпълнителка. В клипа участие взема и актьорът Веселин Плачков като символ на реалната опора в живота ѝ.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка