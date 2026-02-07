-
Спортни новини (07.02.2026 - обедна)
Монсеньор Румен Станев встъпи в длъжност като епископ на Софийско-пловдивската епархия
Празник на сланината и греяната ракия в Априлци
Кукери гонят злите сили в Кюстендил
Завинаги на върха: Спомен за незабравимия алпинист Боян Петров
Дара, Роби и Тино преди общия си концерт в Лондон
Аз съм човека дует, хората го знаят, призна павицата
„Без теб” – песента, която събра Мариана Попова и група „Хоризонт”.
„Те ме намериха. Валери се обади и ми предложи да ми изпратят да чуя песента. Разбира се, че исках. Аз съм човека дует, хората го знаят”, разказа Мариана Попова.
„Много се радвам, че се съгласи да направим заедно песента”, призна музикантът Валери Славчев.
„В момента група „Хоризонт” правим сборен албум с 20 от най-добрите ни песни. „Без теб” ще бъде част от него. Ще има промоция тук в София в началото на лятото. Коментирахме, че трябва тази песен да я изпеем на живо”, каза още Славчев.
