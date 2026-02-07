„Без теб” – песента, която събра Мариана Попова и група „Хоризонт”.

„Те ме намериха. Валери се обади и ми предложи да ми изпратят да чуя песента. Разбира се, че исках. Аз съм човека дует, хората го знаят”, разказа Мариана Попова.

„Много се радвам, че се съгласи да направим заедно песента”, призна музикантът Валери Славчев.

„В момента група „Хоризонт” правим сборен албум с 20 от най-добрите ни песни. „Без теб” ще бъде част от него. Ще има промоция тук в София в началото на лятото. Коментирахме, че трябва тази песен да я изпеем на живо”, каза още Славчев.

