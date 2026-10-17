Неочаквани новини и признания от музикалната сцена споделиха гостите в предаването „Събуди се” по NOVA. Докато общият им проект бележи милиони гледания в платформите, един от най-успешните съвременни български дуети изненада публиката с решение за бъдещето си. „Торино и Пашата приключват с участията и с концертите за 2027 година. Това е напълно истина, имаме нужда малко да си починем“, обяви изпълнителят Павел Денов - Pashata в ефира на NOVA.

Музикантите от популярния тандем – Тодор Димитров - Torino и Павел Денов - Pashata – категорично подчертаха, че не става дума за раздяла помежду им, а за съзнателна творческа пауза от клубната и концертна сцена. По думите им целта е да излязат от зоната си на комфорт и да насочат цялата си енергия към авторската музика.

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„През последните осем години ние с него не сме спирали да обикаляме по участия и да правим концерти. За 2027 година сме си поставили за цел да се фокусираме изцяло върху музикалното съдържание, върху качествен студиен продукт, без да бързаме“, обясни Torino. Двамата споделиха и любопитния факт, че близо 70 процента от хитовете им досега са били измислени по време на път в колата. Последната им голяма изява пред феновете преди оттеглянето от клубния живот ще бъде на 5 декември в „Интер Експо Център“ в София.

Директно от Монреал в разговора се включи и певицата Анелия, която е пред финала на своето турне в САЩ и Канада. Изпълнителката сподели, че след 16 години пауза от презокеанските обиколки срещите ѝ с българите зад граница са изключително емоционални, а залите – напълно разпродадени.

„Хората тук буквално са пораснали с моите песни. Идват специално заради самия артист, пеят както стари емблематични парчета отпреди 20 години, така и най-новия ни проект с момчетата“, разказа Анелия. Тя изрази възхищението си от професионализма на Torino и Pashata, определяйки ги като изключително интелигентни, последователни и креативни млади артисти.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка