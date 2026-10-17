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Певецът обяви за първи път, че излиза на бургаска сцена със симфоничния оркестър на Музикалното училище
Популярният поп изпълнител влиза в неочаквано амплоа и се завръща към корените на класическото си музикално образование. Той ще излезе на голямата сцена с класически репертоар и симфоничен оркестър. „Оперното пеене е нещо, което съм завършил и учил, и то никога не е спирало да бъде моя страст. Оказа се, че поп музиката помага на оперното ми пеене, а оперното пеене помага на поп пеенето“, сподели певецът Стефан Илчев в ефира на предаването „Събуди се” по NOVA.
Специалният концерт с негово участие ще се състои на 30 декември на сцената на Държавна опера - Пловдив. Изпълнителят подготвя произведенията от близо две години, като програмата ще съчетава арии, дуети и оркестрови изпълнения. Сред партньорите му на сцената ще бъде и оперната прима Мария Радоева.
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Преди оперната изява в Пловдив Илчев ще представи в родния си Бургас своя мащабен проект „Дестинация“ – на 25 ноември в Драматичен театър „Адриана Будевска“. Певецът обяви за първи път, че в спектакъла ще се включи целият симфоничен оркестър на бургаското Музикално училище, през чиято школа е преминал и самият той.
Стефан Илчев коментира и инициативата около „Евровизия“ в Бургас, като изрази радост, че музикален форум от такъв мащаб се свързва с родния му град, и подчерта, че събитието ще бъде голям успех за страната ни.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
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