В рубриката „Тук и сега“ Деси Банова-Плевнелиева ни среща с певицата, наричана често „ангелският глас на България“. Зад огромния талант и блясъка на успеха обаче се крие житейски път, изпълнен с трудни избори, тежки моменти и лични битки. Деси Слава – изпълнителката, която вече три десетилетия владее сцената и сърцата на публиката – застава за един откровен разговор за болката, музиката, семейството и любовта.

Певицата се върна назад в детството си, когато е мечтала да стане полицай и е тренирала карате. Тя призна, че и днес е запазила стремежа си да защитава по-слабите и чувството си за справедливост, макар вече да не е толкова бойна.

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„Като дете имах детство на разведени родители, със скандали вкъщи. Имаше моменти, в които някаква агресия напираше в мен и съм я изразявала в училище, биех се и с момчетата. Каратето ми помогна да изразходвам тази енергия. Всяко едно нещо ме е изградило като човека, който съм в момента. Ако всичко ми беше поднесено на тепсия, нямаше да мога да развия тези качества. Не съжалявам за нищо, което ми се е случило“, разказа Деси Слава.

Изпълнителката сподели и за високата цена на ранната слава. Тръгвайки по пътя на голямата сцена още като тийнейджърка от Гълъбово, тя е имала месеци с по близо 40 участия, което я е лишило от нормалните младежки преживявания – безгрижието, първите влюбвания и разходките за ръка. Ако днес можеше да се върне към 15-годишното момиче, което тепърва започва да пее, би му казала: „Ти можеш, силна си, давай напред и бъди по-умна“.

Музиката винаги е била най-голямото ѝ убежище, но и най-голямото изпитание. Певицата разкри, че един от най-тежките моменти в живота ѝ е бил през изминалата година, когато претърпява операция на гласните връзки точно преди старта на мащабното си фолклорно турне. Въпреки огромния страх дали ще успее да се справи, тя намира сили да излезе пред препълнените зали.

„За мен най-важното винаги е било песните ми да излизат изцяло от душата и сърцето, без да мисля за комерсиалната част. Спечеленото от попфолка често съм влагала в поп музика и други проекти“, сподели певицата, припомняйки успехите си с клип по MTV, договор с Universal Music Spain и неиздаден албум, записан в Маями с продуцентите на световни звезди.

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Специално място в сърцето ѝ заема фолклорът, с който започва професионалният ѝ път. Албумът и турнето „България в душата ми“ са посветени на нейните баби и дядовци, както и на великата Вълкана Стоянова. С вълнение Деси Слава си спомни момента, в който народната легенда я чува как пее, целува ѝ ръката и я благославя с думите, че притежава всички качества на истинска народна певица.

След 30 години на сцена изпълнителката подготвя два големи проекта: грандиозен концерт на 15 декември, както и нов албум с 13 чисто нови песни – първият ѝ самостоятелен попфолк албум от 2009 година насам.

В личен план певицата признава, че търси спокойствие и уют. „На тази възраст вече не ми се правят грешки. Искам човекът до мен да бъде много народен, много човечен и добър. Нашата професия е артистична и трудна за разбиране, но вярвам, че някъде има човек, когото ще срещна“, каза тя.

Най-голямото щастие за Деси Слава остават двамата ѝ синове – Майки и Борис, както и малката ѝ внучка, която носи нейното име. „Беше странно в началото, не можех да повярвам, че съм баба. Сега тя е на 2 години и половина. Когато ме види по телевизията, вика: „Това е мойта баба!“. Просто ме разтапя. Няма по-хубаво от това. Моите деца са най-голямото чудо в живота ми“, подчерта певицата.

Целия разговор гледайте във видеото.