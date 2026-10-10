Тук и сега Деси Банова-Плевнелиева ни среща с човек, който може да ни разсмее, но зад самоиронията му се крият много житейски истории, за които рядко говори. Станимир Гъмов – един от най-разпознаваемите български актьори – днес е различен от момчето, което някога мечтаеше да играе принцове.

С възрастта идват други роли – бащи, дядовци, но и нови въпроси към самия себе си. За актьорството, за любовта, за сина му, за трудните моменти и за уроците, които идват с времето – Станимир Гъмов в „Тук и сега“.

Актьорът разказа как е преминало неговото лято. Той подчерта, че се е чувствал много приятно в „центъра на Вселената“, а именно Стара Загора, където е прекарал летните месеци, заедно със сестра си и племенниците си, върнали се от САЩ.

Гъмов каза, че като дете е бил много „срамежлив и смотан“, но през пубертета нещата са се променили. Искал е да играе футбол. Той сподели и разочарованието си от днешното поколение, което прекарва времето си на електронните устройства.

„Не можеш да имаш паласки на 12 години, като седиш на устройството и ядеш дюнери. Навремето всеки трябваше да спортува“, каза той.

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Гъмов разказа за приятелството си със Стефан Вълдобрев, с когото били в едно училище. „На един етаж учехме в английската. Не знам какво е видял, но ми вика – що не кандидатстваш в самодейния състав. Съдбата си знае работата. В един момент, като разбрах, че и диплома не искат, викам, айде...“, сподели още актьорът.

Той разказа за времената прекарани във ВИТИС и за неговия избор да се занимава с кукли, както и за ролите в киното след това.

„Всеки един период в живота, особено труден, те подготвя за нещо и после е по-леко. То така и в спорта, и в театъра, и въобще. Повече кръв и пот на тренировки, за да ти е спокойно после. Учиш се на всичко. И това пак е въпрос на личен избор. Отпускаш се, поемаш въздуха, отиваш. Отиваш и продължаваш. Нищо страшно не е станало“, разказа той.

Гъмов разказа за сина си Иван. „Гордея се, че разсъждава, говорим си като равни. Аз не съм и от тези амбициозни родители – да го запиша на джудо, цигулка и да рецитира. В края на краищата той си взе сам решението. Аз му казах – не, на всяка цена трябва да учиш, то пък няма кой да работи“, сподели Гъмов.

„Никога няма да спра да се влюбвам, да мечтая. Усмихвам се пред когото си искам. Твърдо вярвам, че когато имаш очи да видиш чудесата, те наистина се случат. Животът е едно голямо чудо“, подчерта актьорът.

Целия разговор чуйте във видеото.