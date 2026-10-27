Рапърът Джей Зи ще излезе на сцената по време на шоуто на полувремето на следващия Супербоул – финала на шампионата по американски футбол, който ще се проведе през февруари в Лос Анджелис. Това съобщи Националната футболна лига.

Това ще бъде първото участие на Джей Зи в емблематичното шоу, което всяка година събира пред екраните десетки милиони зрители по света, въпреки че неговата продуцентска компания Roc Nation организира събитието още от 2020 г.

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„Когато сключихме първоначалното споразумение с Roc Nation за продуцирането на шоуто, имах само едно желание: един ден самият Джей Зи да излезе на сцената, когато моментът настъпи”, посочи в официално съобщение комисарят на лигата Роджър Гудел.

От НФЛ не уточниха дали 56-годишната хип-хоп звезда ще бъде единственият водещ изпълнител в спектакъла, чието главно лице миналата година беше Bad Bunny.

Джей Зи, изпълнител на световния хит Empire State of Mind, по-рано разкри, че в миналото е получил предложение да се качи на сцената на полувремето заедно с Риана и Кание Уест, но е отказал.

„Така не се прави – да казваш на някого, че ще участва в шоуто на полувремето, само при условие че доведе този или онзи изпълнител. Казах им да забравят. Въпросът беше изцяло принципен”, сподели Джей Зи пред вестник „Ню Йорк Таймс” през 2020 г.

Роденият в Бруклин изпълнител, който никога не е крил миналото си на уличен дилър, през последните години ограничи сценичните си изяви и студийната работа, за да се концентрира върху мащабните си бизнес начинания. Според списание Forbes той е първият рапър милиардер в историята.

Изявата му на 14 февруари по време на спортния форум обаче ще се превърне в кулминация на световно турне, посветено на 30-годишната му музикална кариера.

През февруари миналата година суперзвездата Bad Bunny превърна концерта си на полувремето в празник на родния си архипелаг Пуерто Рико и на цяла Латинска Америка. По време на изявата си той избегна споменаването на Доналд Тръмп, който преди това остро осъди участието му заради критики към имиграционната политика на Белия дом. Минути след финала на шоуто тогава Тръмп нарече концерта „обида към величието на Америка“.

Редактор: Мария Барабашка