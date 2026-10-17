Световноизвестният валдхорнист от Симфоничния оркестър на Би Би Си Мартин Оуен гостува в Пловдив като солист на Пловдивската опера в Дом на културата „Борис Христов”. Изтъкнатият музикант, който ще изпълни Моцарт под палката на диригента Евгени Шевкенов, има неочаквана и дълбока лична връзка с България. „За първи път дойдох в България, когато бях на една година. Бяхме тук, за да посетим баба ми, която преподаваше английски в София“, сподели валдхорнистът Мартин Оуен пред камерата на предаването „Събуди се” по NOVA.

Бабата на музиканта – Кристина Бартлет – се установява в България още през 50-те години на миналия век. Всяко лято семейството на Оуен пътувало чак от Лондон с кемпер, за да ѝ гостува. Самата тя дори получава роля в култовия български филм „Вчера”. „Ако гледате началото на филма, ще я видите там. Ролята много ѝ подхождаше и тя просто се държеше така, както обикновено“, разказа британският музикант.

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Оуен пази топли спомени от пловдивските тепета, Стария град и горещите летни дни, като от детството му са останали и спомени за българския език. По думите му тогава хората са го научили на израза „няма значение“, а баба му често повтаряла „Боже мой“, което определя като част от един чудесен и изразителен език.

Настоящото му гостуване в Пловдив като солист на операта се осъществява по покана на валдхорниста и преподавател в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство Красимир Костадинов. Двамата се познават от 24 години, когато Костадинов е бил част от първия майсторски клас на британеца в София.

Диригентът Евгени Шевкенов обещава на пловдивската публика незабравимо преживяване с изключителен солист и енергичен оркестър. „Ще се опитам чрез музиката си да общувам с публиката и да я направя част от изпълнението, за да можем всички заедно да се насладим на концерта“, допълни Оуен.

Паралелно с изявите си на сцената Мартин Оуен провежда майсторски клас за млади таланти от цялата страна. Най-добре представилите се участници ще се включат в заключителния концерт на 18 октомври в залата на АМТИИ в Пловдив.