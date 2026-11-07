Настояваме в Бюджет 2027 да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите в МВР, в рамките на предложеното за всички други държавни сектори. Това заявиха в позиция от Синдикалната федерация на служителите (СФС) в МВР.

"Замразяването на доходите в сектора сега, навръх професионалния празник на българския полицай, изглежда като наказание за работата на служителите и отхвърля признанието на постигнатото от тях", заявяват те.

От синдиката настояват служителите в МВР да не бъдат държани отговорни за фискалните проблеми на държавата и не изключват синдикални действия с цел защита на икономическите интереси и достойнството на своите членове. Според организацията липсата на предвидено увеличение на възнагражденията в проекта на Бюджет 2027, на фона на продължаващите инфлационни процеси и увеличаващото се натоварване, е ясен сигнал за пренебрегване на труда на българския служител в МВР.

В навечерието на професионалния празник на българските полицаи СФСМВР с категорично несъгласие констатира опита на държавата да реши фискалните проблеми, трупани години наред, за сметка на хората, които денонощно гарантират националната сигурност и обществения ред, пише още в позицията.

"Сигурността е скъпа навсякъде по света, а в държавата ни тя е конституционно право на всеки един гражданин. Ако политиците ни не могат да я подсигурят финансово, следва ясно да го заявят. Да бъдем сочени като причина за бюджетния дефицит на държавата при сив сектор от над 30% е груба подмяна на истината", допълниха от синдиката.

Редактор: Никола Тунев