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Прокуратурата повдигна обвинения на 7 души за участие в мащабна контрабандна схема в "Митници - Варна". Общо 12 души бяха задържани по време на операцията на ГДБОП и ДАНС по разследване на престъпна група, занимавала се с митнически и данъчни измами.
Едно от лицата, на които е повдигнато обвинение, е освободено под гаранция от 20 хил. евро заради здравословното му състояние - намира се в болница за изследвания.
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Разследваната схемата е свързана с внос на стоки от Китай. Предполага се, че част от тях са внасяни контрабандно или са декларирани на значително по-ниски цени, с което е нанесена сериозна щета на държавния бюджет.