Снимка: Стопкадър, NOVA
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Мъж обра два търговски обекта в столичния квартал „Редута“ в рамките на минути. Охранителна камера е заснела как извършителят влиза в месарница, насочва се към касата и отмъква оборота само за 30 секунди на 31 октомври около 2:30 часа сутринта. По думите на собствениците няма никакви следи от взлом. Той успява да отвори вратата, да вземе парите, да излезе и да заключи. Открадната сума е 1055 евро.
„Той е бил подготвен - бързо се ориентира и в магазина, и за самото разположение на касата. Според мен е влизал или е бил клиент“, казват потърпевшите в ефира на „Здравей, България”.
Мъжът бил с качулка и лицето му остава скрито.
Кражба е извършена и в съседно на месарницата кафене часове по-късно. Според собствениците на магазина за месо извършителят е същият. „Не е доказано, но изглежда по абсолютно същия начин“, коментират те.
„Нас ни обират в 2:14 ч., а съседния обект - към 6:30 ч.“, добавят собствениците.
От СДВР съобщиха за NOVA, че вече работят по случая.
Повече гледайте във видеото.
Репортер: Пламена Димитрова
Редактор: Ивета Костадинова