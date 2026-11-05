Бомбена заплаха на лондонското летище „Хийтроу“ е установена този следобед. Сигналът обаче е определен като недостоверен, съобщиха от аеропорта. По данни на летището не е имало опасност за пътниците, служителите или самолетите, съобщава SkyNews.

„Безопасността и сигурността са наш основен приоритет. В Обединеното кралство има строги авиационни стандарти за оценка и безопасно управление на подобни ситуации“, заяви говорител на „Хийтроу“.

След получаването на сигнала е била задействана координирана реакция на няколко служби, които са оценили информацията и са определили необходимите действия.

От летището в Бирмингам също потвърдиха, че са предприети незабавни мерки в координация със службите за спешна помощ и партньорските организации.

Към момента няма съобщения за засегнати полети, които са кацнали или били отклонени към Великобритания.

Редактор: Георги Иванов