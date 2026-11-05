Около Андрей Гюров и неговите послания е възможна много силна консолидация на демократичната общност. Това каза в предаването „Денят на живо“ депутатът от „Демократична България“ Павел Попов. Според него затова резултатът от изборите не трябва да се приема като поражение.

„Знам, че резултатът от балотажа се преживява тежко от някои от нашите привърженици, защото бяхме толкова близо и защото резултатът на първия тур беше наистина много добър. Това създаде много сериозни надежди, но те не се оправдаха поради определени електорални реалности. Дори сборът на партиите от опозицията, ако вземем резултатите им от предишните парламентарни избори, щеше да е по-малък от резултата, който постигна Илияна Йотова на втория тур. Само, че Гюров надхвърли очакванията, именно защото беше един много добър кандидат“, коментира той.

По думите му Гюров предлага платформа за европейското лице на България през 21 век. Беше време да имаме президент, който отговаря на реалностите на този век, посочи депутатът и допълни, че сега се връщаме малко назад.

Според Попов основата на бъдещия успех на страната се гради върху кандидати като Андрей Гюров и посланията, които той успя да излъчи.

„Формално никой не е заявявал, че ще извежда България от институциите, които определят нейното европейско лице, но в края на кампанията си президентът Йотова, вероятно в опит да угоди на хората от „Възраждане“, които търсеше като електорални съюзници, си позволи да каже, че Русия трябва да бъде част от бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Това е много сериозна стъпка назад – стъпка към средата на 20 век, а не към втората четвърта на 21 век“, коментира депутатът от ДБ.

Относно бюджета, който ще бъде представен утре, Попов коментира, че това, което се знае до момента е, че при обсъждането в Европейската комисия, са били дадени препоръки за намаляване на разходите в бюджета.

„За съжаление не виждаме никакви знаци от правителството, че това се е случило, напротив, виждаме знаци в обратна посока. Едно отчаяно търсене на източници, които все пак да осигурят някаква степен на балансиране на бюджета и най-скандалното от тези предложения е плановете за посягане на втория пенсионен стълб“, подчерта Павел Попов.

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