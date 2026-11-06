Правителството ще представи Бюджет 2027. За първи път той няма да бъде презентиран в Министерския съвет или Министерството на финансите, а пред студентите и преподавателите в Университета за национално и световно стопанство.

Лично премиерът Румен Радев ще запознае обществото с визията и политиките, заложени във финансовия план на държавата за следващата година, става ясно от поканата, разпространена от пресцентъра на Министерство на финансите.

Предвижда се и всеки един от министрите в кабинета да защити публично основните акценти в сферата, за която отговаря.

Според предварителните данни бюджетът отново ще бъде с дефицит от над 3 на сто, като целта е трите процента да бъдат достигнати през 2029 година. Вече стана ясно, че минималната заплата от догодина ще бъде 660 евро. Предвижда се увеличаване на майчинството за втората година, а от юли и на пенсиите по швейцарското правило.