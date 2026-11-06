Снимка: iStock
-
Законът на „Възраждане“ сблъска гледни точки - за табели само на български и за опазването на родния език
-
"Челюсти": Трябва ли правителството да противодейства на поскъпването на живота
-
Павел Попов: Около Гюров и неговите послания е възможна силна консолидация на демократичната общност
-
Демократите поемат контрола над Конгреса в опит да ограничат властта на Тръмп
-
Остри реакции в парламента заради Комисията по досиетата
-
Костадинов: Законопроектът за българския език не предвижда изписване на имената на министерствата на латиница
Правителството ще представи Бюджет 2027. За първи път той няма да бъде презентиран в Министерския съвет или Министерството на финансите, а пред студентите и преподавателите в Университета за национално и световно стопанство.
Лично премиерът Румен Радев ще запознае обществото с визията и политиките, заложени във финансовия план на държавата за следващата година, става ясно от поканата, разпространена от пресцентъра на Министерство на финансите.
Предвижда се и всеки един от министрите в кабинета да защити публично основните акценти в сферата, за която отговаря.
Според предварителните данни бюджетът отново ще бъде с дефицит от над 3 на сто, като целта е трите процента да бъдат достигнати през 2029 година. Вече стана ясно, че минималната заплата от догодина ще бъде 660 евро. Предвижда се увеличаване на майчинството за втората година, а от юли и на пенсиите по швейцарското правило.
Редактор: Ина Григорова