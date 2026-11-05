Първата дама на САЩ Мелания Тръмп днес призова за “трайно” примирие в Украйна по време на пресконференция в Белия дом в присъствието на руски и украински представител. Първата дама, която беше посредник в украинския град Олешки, окупиран от руските сили, заяви:

Сега трябва да проявим смелостта, която показахме в Олешки, за да намерим общ език. Заедно можем да изградим нещо по-трайно от временно прекратяване на огъня. Мелания Тръмп

“Надявам се, че Олешки ще бъде вдъхновение за по-мащабен мир. Всяка истинска промяна започва с малка искра”, добави първата дама на САЩ.

“Примирието в Олешки нямаше да бъде възможно без президентите Путин и Зеленски. Тяхното сътрудничество създаде значим прецедент за напредване на мира в региона”, каза още тя.

Благодарение на това спиране на огъня “ние създаваме динамика, в която и двете страни се учат на тези малки механизми, които на практика помагат за запазването на мира“, каза украинският преговарящ Давид Арахамия.

“От името на президента Путин и на народа на Руската федерация, искаме да благодарим на първата дама Мелания Тръмп за забележителната ѝ роля в за справянето с хуманитарната ситуация в Олешки”, заяви руският пратеник Кирил Дмитриев.

Примирието, което продължи шест дни и приключи в неделя вечерта, позволи да бъдат евакуирани жителите на този град на фронтовата линия в Херсонска област. Пътищата, водещи към него са минирани, а той попада под кръстосания огън на руските и украинските дронове и е засегнат от сериозен недостиг на провизии от месеци. Това е най-дългото примирие след пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Нито Киев, нито Москва съобщиха за някакви нарушения на споразумението, за разлика от други спирания на огъня, особено тези за православния Великден.

Редактор: Цветина Петрова