Тази събота екипът на предаването ни среща с Хриси. Нейният житейски път не просто е изпълнен с изпитания, а и със запитванията колко още ще са те. Тя е силна, горда, не моли за помощ, напротив - разказът ѝ е изпълнен с благодарности към лекари, към родители, към преподаватели, към всеки, който подаде ръка.

Прекарва първите си години в дом за деца, преди да намери обичащи родители. След това най-щастливият момент в живота ѝ се превръща в борба за оцеляване. Развила е изключително рядко заболяване след бременността си, но не се предава: „Не търся дарения и не очаквам специално отношение. Търся човек, който би ми дал възможност да работя“, споделя Хриси.

Историята на младата жена - гледайте във видеото.