За четвърта поредна събота хиляди французи излязоха на протести срещу скъпия живот. Шествията през деня преминаха сравнително спокойно в страната. В Париж обаче се стигна до сблъсъци между полицията и част от демонстрантите, въпреки че броят на участниците беше по-малък в сравнение с предходните седмици. В края на шествието във френската столица полицията използва сълзотворен газ срещу групи, които хвърляли предмети и самоделни фойерверки по силите на реда.

Според френското Министерство на вътрешните работи в съботните демонстрации в цялата страна са участвали общо 146 000 души, от които 46 000 в Париж. Синдикатите посочват значително по-високи числа – 250 000 протестиращи в национален мащаб и 75 000 в столицата.

Заради напрежението много търговци барикадират обектите си, а част от хората предпочитат да останат по домовете си дори в почивния ден. Витрините на много търговски обекти във Франция вече седмици наред са заковани с дървени плоскости. Зад тях почти не може да се разбере какво точно се продава. И като че ли едни от най-потърпевшите от протестите са именно търговците. Коледните празници наближават, а вместо да украсяват витрините си и да привличат клиенти, те са принудени да барикадират магазините си.

Само на главната улица в Ница при безредиците през октомври щети понесоха 20 магазина, половината от които бяха буквално разграбени. Затова общината обяви финансова помощ в размер до 5000 евро на магазин, за да могат търговците да защитят обектите си.

В събота властите отново мобилизираха 70 000 полицаи и жандармеристи в цялата страна. Причината, според вътрешния министър, е, че в социалните мрежи се разпространяват призиви за нападения срещу полицията, обществени сгради и магазини, включително и за разграбването им.

Затова в редица градове демонстрациите в централните части бяха забранени, а властите осигуриха засилена охрана на търговските зони.

„Важно е да продължаваме, докато не ни чуят, защото колкото по-дълго трае това, толкова повече ще можем да покажем колко важно е всичко, което се опитваме да кажем. Затова няма да спрем, докато не победим”, заяви протестиращата от Париж Флора Таверние.



„Това не е достатъчно. Нашите преподаватели не получават достатъчно заплата. Просто не е достатъчно. Познавам хора, които в момента вече не могат да свързват двата края. И вместо да има финансиране за по-добри училища - плащаме за полицията”, категоричен е демонстрантът Симон Леви.

В понеделник правителството ще преговаря със синдикатите и работодателите в опит да намери изход от социалната криза. Студентски и учителски организации обаче призоваха за нова стачка на 10 ноември с искане за повече средства за образованието. Те заявиха, че „се намират в силна позиция, докато правителството е слабо и започва да отстъпва“.