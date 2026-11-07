Недоволство сред превозвачите от региона на Белица и Якоруда заради затворения главен път към Велинград. Движението в участъка е забранено за камиони след срутването на едното платно преди седмица.

Впоследствие стана ясно, че ще е необходим сериозен ремонт, а леките автомобили все пак ще преминават по трасе встрани от свлачището. За камионите обаче това няма да е възможно и за тях е въведен обходен маршрут.

Заобикалянето е с повече от 140 километра, което повишава разходите за гориво на превозвачите. Според шофьорите на камиони край свлачището било възможно преминаването на тежкотоварни автомобили и забраната била излишна.

"Съгласен съм, че преминаването трябва да е невъзможно, когато ситуацията го налага. Тук обаче има насипан материал и се преминава. Преминава се спокойно и не разбирам защо е поставен този знак за ограничение от 12 тона", заяви превозвачът Павлин Мраценков.

"Хората остават на улицата, ако не се махне тоя знак. Пътят е проходим, но просто има знак. Полицаите взимат книжки и свалят номерата на камионите. Нашето искане за момента да се махне знака", посочи Ибрахим Османов.

