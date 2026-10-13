Окръжната прокуратура в Ловеч ще поиска от съда да наложи постоянен арест на двамата шофьори, обвинени в държане на големи количества марихуана и кокаин с цел разпространение.

Двамата мъже са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои да бъде внесено искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

ГДБОП разби наркоканал в Ловеч: Откриха 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин в хладилни камиони

Припомняме, че в понеделник при съвместна операция на ГДБОП и Агенция „Митници“ в Ловеч бяха открити 204 пакета марихуана и 14 пакета кокаин. Наркотиците са се съхранявали в два хладилни камиона, превозващи месо за преработка.

Снимка: Прокуратура на Република България

Установяват се маршрутите на движение на двете превозни средства и съпричастността на лицата и фирмите към превозваните наркотични вещества. Разпитват се свидетели, изискват се документи и са назначени експертизи. Наркотичните вещества са иззети като веществени доказателства по делата.

Снимка: Прокуратура на Република България

Двамата извършители са привлечени като обвиняеми за престъпление по чл. 354а, ал. 2 от НК. За престъпления от този характер е предвидено наказание лишаване от свобода от 3 до 12 години и глоба в размер от 5000 до 25 000 евро.

Разследването по двете досъдебни производства продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Ловеч.

Редактор: Георги Иванов