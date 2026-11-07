Тази седмица в рубриката „Шифърът на траките” в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS показваме една от най-изящните гробници, откривани по българските земи край Свещари. Вероятно там е положен владетелят на гетите цар Дромихет, който успял да победи наследникът на Александър Македонски Лизимах.

Мистерията на царската гробница се засилва още повече от теориите, че разположението ѝ се припокрива с огледалния образ на едно от съзвездията. Последният дом на царя на гетите отговаря на разположението на Сириус.

Преди повече от 2500 години по тези земи са се разпростирали владенията на гетите. Тракийски племена, които са изградили могъщата си държава на огромна територия, включваща днешна Североизточна България, Източна Румъния и Западна Украйна. За разлика от траките в Долината на царете и племената, които са поклонници на Орфей, гетите са обожествявали Залмоксис. Човек и едновременно бог, той е бил ученик на Питагор. Уповавайки се на неговото религиозно учение, гетите са вярвали в безсмъртието.

Столицата на гетите Хелис е бил бляскав град, защитен с двойна крепостна стена. Когато империята на Александър Македонски рухва, обширните му владения са поделени между най-близките му военачалници. Един от тях е Лизимах, който бил определен за владетел на Тракия и Мала Азия. Той успява да победи царя на одрисите Севт Трети, но когато се сблъсква с гетите, претърпява унизително поражение. Лизимах е пленен и отведен в столицата на гетите и техния цар Дромихет. Тук край днешното село Свещари е построена внушителната му гробница.

Царската могила всъщност е част от огромен комплекс, в който са полагани най-висшите аристократи на гетите, разказа Елена Димитрова от Историческия музей в Исперих. Свещарската гробница е един от най-забележителните обекти, който изумява с великолепието си. Истинско украшение на града, който се е наричал и Даусдава – Градът на вълците. Вълкът е символ на безстрашие, сила и войнска доблест. Свързващото звено между земния и отвъдния свят. Автоматични врати и модерна охладителна система съхраняват изяществото на могилата.

Според Херодот, когато смъртта застигне царя на гетите, неговите съпруги започват ожесточен спор – коя е най-достойна да го последва в отвъдното. Древногръцкият хронист дори описва как съпругата, която се налагала в спора, била принасяна в жертва, за да последва своя любим по пътя му към обожествяването. Тук обаче случаят не е такъв. А дали възрастният мъж положен в гробницата е остарелият син на Дромихет или друг негов роднина от царската династия, остава все още без отговор.

Фигурите на кариатидите, толкова характерни за древна Елада, наистина са доказателство за силата и могъществото на Дромихет. Царят, победил Лизимах – наследникът на Александър Велики.

Най-известните кариатиди са колоните от атинския акропол. Името на тези изображения идват от прокълнатите жени на Кария. Това е област в Мала Азия, а карийците предали Атина и застанали на страната на завоевателите от Персия в гръко-персийските войни от античността. Царицата на Кария Артемизия Първа е единствената жена военачалник, командвала флота на Ксеркс Първи.

Гробницата на Дромихет е само част от комплекса – съвсем близо се намират още две проучени и социализирани гробници. Разположението им дава повод на различни изследователи да изказват теории, че са изградени пресъздавайки звездната карта. Научно потвърждение на тези теории няма. Най-често споменаваното име в тази посока е това на инж. Петър Вълев, според чиито изчисления на разположението на гробниците пресъздава съзвездието Орион, по-специално група звезди – известна като Поясът на Орион. Това са Алнитак, Алнилам и Минтака. Според други версии, отново без научно потвърждение, разположението на гробниците е огледален образ на съзвездието Голямо куче, като царската гробница с кариатидите символизира Сириус.

И до днес районът на древната столица на гетите Хелис не е достатъчно проучен. Вероятно под земята все още се крият десетки гробници на тракийски аристократи и членове на царската династия на гетите. Племена на безстрашни войни, които дръзвали да се изправят срещу великите завоеватели от древността. Гетите не се прекланяли пред никого заради вярата си в безсмъртието. А символ на могъществото на изградената от тях държава е гробницата с кареатидите, оцеляла през вековете.