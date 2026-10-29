Няколко души остават в неизвестност след проливните дъждове

Най-малко петима души, сред които четири деца, загинаха при внезапни наводнения в Северна и Източна Сирия. Още петима души са в неизвестност след проливните дъждове, които обхванаха страната от сряда, съобщиха местните власти.

Четирите деца са се удавили в провинциите Ракка и Дейр ез Зор, съобщи Министерството на извънредните ситуации и управлението на бедствията. Мъж е загинал при инцидент на мост в Ракка.

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Според държавната информационна агенция САНА проливните дъждове и последвалите наводнения са причинили срутването на мост в района. Това е довело и до затварянето на път, свързващ Ракка със съседната провинция Алепо.

Силните ветрове и обилните валежи са наводнили жилища, принудили са хора да напуснат домовете си и са затворили пътища в засегнатите райони.

Според експерти климатичните промени допринасят за намаляването на валежите в Сирия, но дъждовете, които все пак падат, стават по-интензивни, по-неравномерно разпределени и по-трудни за прогнозиране.

Редактор: Георги Иванов
Източник: БГНЕС

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