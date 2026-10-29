Снимка: БТА/АП
Няколко души остават в неизвестност след проливните дъждове
Най-малко петима души, сред които четири деца, загинаха при внезапни наводнения в Северна и Източна Сирия. Още петима души са в неизвестност след проливните дъждове, които обхванаха страната от сряда, съобщиха местните власти.
Четирите деца са се удавили в провинциите Ракка и Дейр ез Зор, съобщи Министерството на извънредните ситуации и управлението на бедствията. Мъж е загинал при инцидент на мост в Ракка.
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Според държавната информационна агенция САНА проливните дъждове и последвалите наводнения са причинили срутването на мост в района. Това е довело и до затварянето на път, свързващ Ракка със съседната провинция Алепо.
Syrian Army helicopters are participating yin helping evacuate residents stranded by floods in Raqqa https://t.co/qXqv8gr3wm— Tamir Hussein | Reporting Syria (@timtams83) October 29, 2026
Силните ветрове и обилните валежи са наводнили жилища, принудили са хора да напуснат домовете си и са затворили пътища в засегнатите райони.
🇸🇾 MAJOR FLOODING PARALYZES KEY TRANSPORT ROUTES IN EASTERN SYRIA Severe flooding has reportedly forced the closure of the Deir Ezzor–Palmyra–Damascus highway near al-Sajji, leaving motorists stranded in the desert. Meanwhile, extensive damage to a bridge in Wadi al-Kharrar has reportedly rendered the Deir Ezzor–Raqqa–Aleppo highway impassable, cutting off another vital regional transport link. https://t.co/3BcU6TaaF4— Mossadil Commentary (@MOSSADil) October 29, 2026
Според експерти климатичните промени допринасят за намаляването на валежите в Сирия, но дъждовете, които все пак падат, стават по-интензивни, по-неравномерно разпределени и по-трудни за прогнозиране.Редактор: Георги Иванов
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