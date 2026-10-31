Започна процедурата за избор на представители на съдиите във Висшия съдебен съвет (ВСС). Общо 2275 магистрати имат право да участват във вота, който ще определи кой ще представлява съдийската общност в органа, отговорен за ключови кадрови решения в съдебната власт.

Изборът ще премине през два етапа. На 31 октомври кандидатите представят своите позиции пред Общото събрание на съдиите и ще отговарят на въпроси. Седмица по-късно, на 7 ноември, ще се проведе самото гласуване, след което предстоят преброяване на бюлетините и обявяване на резултатите.

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Цялата процедура ще бъде публично излъчвана. Предвидено е и видеонаблюдение на процеса по гласуване и преброяване на бюлетините.

Така ще бъде решен съставът на Висшия съдебен съвет, който има съществена роля за управлението на съдебната система. Сред правомощията му са решенията за назначения, повишения и дисциплинарна отговорност на магистратите, както и изборът на административни ръководители в съдебната власт.

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова призова съдиите да участват активно в избора. Според нея именно високата избирателна активност може да даде начало на необходимите промени. „Очаквам масово гласуване на тези избори, защото това е единственият начин да се промени състоянието в системата към настоящия момент. За всички е ясно, че нашата система се намира в дълбока криза и изходът от нея е единствено чрез гласуване, заявяване на категорична воля на нашата съдийска общност да се промени ситуацията в съдебната власт“, заяви Захарова.

Очакванията към бъдещите членове на съвета са свързани преди всичко с тяхната независимост, почтеност и способност да защитават професионалните интереси на магистратите.

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Изпълняващата функциите председател на Върховния административен съд Ваня Анчева подчерта, че съдиите разчитат да бъдат представлявани от хора, които ще отстояват независимостта на съдебната власт. „Поне според мен колегите наистина разчитат в този орган да попаднат независими, почтени, отговорни хора, които да отстояват техните интереси и тяхната независимост. И да оценяват по достойнство труда на магистрата“, посочи Анчева.

Общото събрание на съдиите избра Мими Фурнаджиева - ръководител на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, и Сибила Стоянова - председател на Шесто отделение във Върховния административен съд, за председатели на Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Предложението да бъде съпредседателствано от двама магистрати направиха Галина Захарова - председател на Върховния касационен съд, и Ваня Анчева - и. ф. председател на Върховния административен съд. Председателите ще ръководят събранието и ще организират избора на членовете на избирателната комисия и на избирателните секции.