Поклонението беше в църквата „Света София”

Близки, приятели, политици и спортисти си взеха последно сбогом със Слави Бинев в църквата „Света София.

Бинев беше убит на 24 октомври в дома му. Обвиняем за престъплението е Еюп Темиз.

Слави Бинев е бил депутат, треньор по таекуондо, както и председател на федерацията

Беше голяма личност. Той беше човекът, който ме подкрепи след първи ми европейски медал по таекуондо”, каза европейският и световен медалист по таекуондо Владимир Далаклиев.

Отиде си добър човек, дано Господ го приеме”, каза президентът на ПФК „Славия” Венцислав Стефанов.

Помня го като бохем с много голямо сърце”, каза собственикът на модна Агенция Жени Калканджиева.

Снимка: Алис Дамянова

Снимки: Алис Дамянова

 

 


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