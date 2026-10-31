Снимка: Алис Дамянова
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Поклонението беше в църквата „Света София”
Близки, приятели, политици и спортисти си взеха последно сбогом със Слави Бинев в църквата „Света София“.
Бинев беше убит на 24 октомври в дома му. Обвиняем за престъплението е Еюп Темиз.
Слави Бинев е бил депутат, треньор по таекуондо, както и председател на федерацията.
„Беше голяма личност. Той беше човекът, който ме подкрепи след първи ми европейски медал по таекуондо”, каза европейският и световен медалист по таекуондо Владимир Далаклиев.
„Отиде си добър човек, дано Господ го приеме”, каза президентът на ПФК „Славия” Венцислав Стефанов.
„Помня го като бохем с много голямо сърце”, каза собственикът на модна Агенция Жени Калканджиева.
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