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Всеки ще може да развихри въображението си, разбира се, срещу заплащане, коментира Мелони
Италианските шофьори скоро ще могат сами да избират какво да пише върху регистрационните номера на автомобилите им. Новата възможност е част от мерките на правителството за увеличаване на приходите в държавния бюджет.
Идеята беше представена от премиера Джорджа Мелони при обявяването на проектобюджета за 2027 г. Персонализираните номера ще струват около 600 евро за автомобили и 360 евро за мотоциклети.
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„Всеки ще може да развихри въображението си, разбира се, срещу заплащане“, коментира Мелони. Все още не е ясно какви ограничения ще важат за избора на букви и цифри и колко средства се очаква да постъпят в хазната.
Предложението бързо предизвика шеги и колажи в социалните мрежи, но и политически критики. Според опозицията правителството насочва вниманието към второстепенни инициативи, вместо да предложи решения на по-сериозните икономически проблеми.
Сред поддръжниците на промяната са представители на таксиметровия бранш, според които отличителните номера биха улеснили разпознаването на лицензираните превозвачи. Подобна практика вече съществува в държави като САЩ и Великобритания.Редактор: Цветина Петкова
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