Италианските шофьори скоро ще могат сами да избират какво да пише върху регистрационните номера на автомобилите им. Новата възможност е част от мерките на правителството за увеличаване на приходите в държавния бюджет.

Идеята беше представена от премиера Джорджа Мелони при обявяването на проектобюджета за 2027 г. Персонализираните номера ще струват около 600 евро за автомобили и 360 евро за мотоциклети.

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„Всеки ще може да развихри въображението си, разбира се, срещу заплащане“, коментира Мелони. Все още не е ясно какви ограничения ще важат за избора на букви и цифри и колко средства се очаква да постъпят в хазната.

Предложението бързо предизвика шеги и колажи в социалните мрежи, но и политически критики. Според опозицията правителството насочва вниманието към второстепенни инициативи, вместо да предложи решения на по-сериозните икономически проблеми.

Сред поддръжниците на промяната са представители на таксиметровия бранш, според които отличителните номера биха улеснили разпознаването на лицензираните превозвачи. Подобна практика вече съществува в държави като САЩ и Великобритания.

Редактор: Цветина Петкова