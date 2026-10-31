Бивш боксьор, личен охранител на петима американски посланици, изключително точен стрелец, а днес треньор и организатор на турнири по бокс за любители. Това е Атанас Суванджиев, който разказа необикновената си история пред Краси Боев в рубриката „Нищо лично“ на „Събуди се“.

Любовта му към бокса започва още в детството. Баща му е бил национален състезател в тежка категория, европейски шампион и участник на две олимпийски игри. Именно в неговата малка зала Атанас прави първите си стъпки на ринга. Спомня си времената, когато децата тренирали с общи ръкавици, скъсаните чували се шиели на ръка, а рингът бил покрит с брезент от камион.

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„Точно тогава се раждаха повече шампиони, отколкото сега. В трудните времена се раждат много по-силни хора и характери“, смята Суванджиев. Самият той става републикански шампион в различни възрастови категории и достига до националния отбор.

По-късно заминава на студентски бригади в САЩ, където работи на бензиностанция, като сервитьор и доставчик на пица. Именно там среща и бъдещата си съпруга, с която са заедно вече 20 години и имат три деца.

След завръщането си в България попада на обява за работа в американското посолство. Кандидатства и след продължителна процедура е назначен за личен охранител на американския посланик. В продължение на 14 години участва в охраната на петима посланици и придружава дипломатите при посещенията им в цялата страна.

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Работата му го отвежда и до места, които остават недостъпни за повечето хора. Суванджиев твърди, че познава редица служебни и евакуационни маршрути в столицата, включително подземни тунели. По думите му при посещения на високопоставени американски представители се разработвали различни сценарии за сигурност и евакуация.

Повече за историята му гледайте във видеото.