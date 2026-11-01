„Резултатът е очакван, а тенденцията е логична“. Това заявиха от инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, в първия си коментар малко преди края на изборния ден на президентския балотаж. Депутатите от „Прогресивна България“ Димитър Здравков и Петър Витанов, който е и председател на парламентарната група, благодариха на избирателите и отхвърлиха твърденията, че ниската активност поставя под съмнение легитимността на следващия държавен глава.

На 1 ноември България гласува на втори тур на президентските избори, в който настоящият държавен глава Илияна Йотова се изправи срещу Андрей Гюров. За Йотова надпреварата е за първи пълен петгодишен мандат на „Дондуков“ 2. Балотажът се проведе седмица след първия тур, белязан от изключително ниска избирателна активност.

Първи резултати от вота: Йотова и Вълчев водят в балотажа на президентските избори

Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев води на балотажа срещу Андрей Гюров и Георги Кандев, сочат данните от екзитполовете на социологическите агенции „Тренд“ и „Мяра“ към 19:00 часа, изготвени по поръчка на NOVA.

Според „Тренд“ Йотова и Вълчев получават 51,6% от гласовете срещу 43,4 на сто за опонентите им, а 5% са избрали опцията „Не подкрепям никого“. Данните на „Мяра“ показват 51,1% подкрепа за настоящия държавен глава и кандидата за вицепрезидент срещу 44,6 на сто за Гюров и Кандев, като 4,3% не подкрепят нито една от двойките. Избирателната активност е съответно 26% според „Тренд“ и 25,5% според „Мяра“, при 22,2% на първия тур. Окончателните резултати предстои да бъдат обявени от ЦИК.

В първото изявление от инициативния комитет, базирано на предварителни резултати на социологически агенции, Димитър Здравков определи очертаващите се резултати като очаквани и използва случая, за да отправи политическа реплика към опонентите на Йотова. „Разбира се, че резултатът е очакван. Но преди всичко - честит Ден на народните будители. И с това пожелание позволете ми да пожелая на „сглобката“ през следващите пет години да успее да избере по-достойни и подготвени кандидати за тази битка“, заяви той.

Попитан дали вече може да се говори за категорична победа на Йотова и Вълчев, Здравков отказа да прави окончателни заключения преди официалните резултати. „Ефирът е залят от шамани. Аз не мога да се впиша, нямам качества за тази роля. Но тенденцията - такава, каквато я виждаме, е логична и отговаря на нашите очаквания“, коментира депутатът. Според него резултатите показват, че „Прогресивна България“ е успяла да мобилизира своите избиратели в седмицата между двата тура.

Председателят на парламентарната група на най-голямата формация в НС Петър Витанов също изрази увереност в първоначалните данни. На въпрос дали очаква обрат при обработването на протоколите от Централната избирателна комисия, той отговори с въпрос: „На какво основание да очаквам обрат?“.

Витанов благодари на всички, които са упражнили правото си на глас въпреки неблагоприятните метеорологични условия и напрежението по време на предизборната кампания. „Бих искал да благодаря на всички, които излязоха днес и гласуваха въпреки лошото време, въпреки черната, кална кампания, която беше изпълнена с компромати и която отблъсна много хора. Според мен след утрешния ден България ще бъде по-стабилна и по-спокойна“, заяви той.

Витанов призна, че активността остава ниска в сравнение с предишни президентски избори, но подчерта, че според него участието на гражданите е нараснало значително спрямо първия тур. „Все пак увеличихме с близо една трета активността. Мисля, че само два пъти сме имали по-висока активност на втори тур. Този път тя беше близо 10% по-висока“, посочи той, като представи тези сравнения като своя оценка на първоначалните данни.

Избирателната активност час преди края на балотажа

По думите му кампанията е успяла да убеди част от избирателите в значението на президентската институция. „Въпреки че за някои президентът има представителна роля, аз смятам, че тя е изключително важна и голяма част от хората го осъзнаха“, добави Витанов.

На въпрос каква е била ролята на гласовете на симпатизантите на „Възраждане“ за резултата на Йотова, Димитър Здравков отказа да отдели определена група избиратели. „Каквато е била ролята на всички останали гласове. Всеки глас е важен. Затова благодарим на всеки гражданин, който излезе да изрази свободното си право на воля“, каза той.

Представителите на инициативния комитет коментираха и критиките, че ниската избирателна активност може да постави под въпрос обществената легитимност на бъдещия президент. Петър Витанов отхвърли подобна теза, като се позова на първоначалните резултати и очакваната разлика между двамата кандидати. „Ние се ползваме с подкрепата на повече от един милион души. Разликата между първия и втория вероятно ще бъде по-голяма от тази, която имаше президентът Плевнелиев срещу Калфин, може би и президентът Желев срещу Велко Вълканов. Така че смятам, че има достатъчно основания да имаме абсолютно легитимно избран президент“, заяви председателят на парламентарната група.

Той подчерта, че окончателната картина ще стане ясна след преброяването на гласовете, но според него първоначалните данни дават достатъчно основания за увереност в подкрепата за кандидатпрезидентската двойка.

На въпрос дали по-слабото участие на избирателите в сравнение с парламентарния вот на 19 април може да се тълкува като отлив на подкрепа от управляващите, Димитър Здравков настоя, че не бива да се правят преки паралели между двата вида избори.